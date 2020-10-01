Противник обстрелял автодорогу Варденис-Сотк
Противник обстрелял автодорогу Варденис-Сотк. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
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