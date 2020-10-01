МИД РФ заявил, что у России есть данные о сирийских наемниках в Карабахе

Москва обладает данными о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе, это не только информация из СМИ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас эти данные имеются, это информация, которой мы располагаем. Поэтому в данном случае, вы правы, она есть и была в средствах массовой информации представлена в виде материалов из соцсетей и соответствующих публикаций, но, делая подобный комментарий, который вчера был опубликован на сайте министерства иностранных дел, мы, безусловно, располагали и собственными наработками, фактами и информацией", - сказала Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос об источниках информации для комментария.

МИД России в среду заявил, что Москва озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. Отмечается, что, по поступающим сведениям, в зону конфликта в Нагорном Карабахе осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии и Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Москва призывает руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона, заявил МИД РФ в своем комментарии.