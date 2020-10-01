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Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону военный конфликт в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам источник в МИД республики.

"Наш министр провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по теме агрессии Армении", - сообщил источник, добавив, что также обсуждалась ситуация в Ливии.

Предыдущий телефонный разговор между двумя министрами по ситуации в Карабахе состоялся 27 сентября. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, Лавров и Чавушоглу обменялись мнениями по ситуации в Нагорном Карабахе, подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.


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