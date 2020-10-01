В Турции довольны работой российского Бе-200 в районе Антальи

Турецкие власти довольны работой российского самолета-амфибии Бе-200 при тушении лесного пожара в районе турецкой Антальи, опасных маневров экипаж не совершал, заявил РИА Новости глава управления провинции Анталья по борьбе с лесными пожарами Мустафа Сёнгюр.

Как ранее сообщила газета Milliyet, турецкие власти попросили информацию у экипажа одного из российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами. После забора воды самолет пролетел достаточно близко к жилым зданиям в Ларе, чем вызвал беспокойство жителей. Как заявил ранее РИА Новости член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев, лесной пожар произошел рядом с домами, над которым самолет пролетал на безопасной высоте. Забор воды происходил из ближайшего удобного водоема по всем правилам пожаротушения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее сообщали российские СМИ, российские пилоты самолетов-амфибий Бе-200 якобы совершили опасные маневры над турецкой Антальей из-за недопонимания с диспетчерской службой Государственного управления аэропортами.

"Самолет пролетел немного ниже обычного, именно этот факт мог вызвать критику наблюдателей. Но это не представляло никакой угрозы. В кабине находились представители турецкой стороны, все прошло в штатном режиме, мы не предпринимали разбирательств и не требовали от экипажа никаких разъяснений. Мы довольны работой экипажа, никаких проблем нет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что управление по борьбе с лесными пожарами Антальи "не делало никаких заявлений прессе по этому поводу". "Видимо, журналисты что-то написали от себя", - добавил собеседник агентства.