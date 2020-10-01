Спикер НС Армении представил председателю ПА ОБСЕ азербайджанскую агрессию и роль Турции

Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян побеседовал с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. Как сообщает Арменпресс, об этом Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

В беседе Мирзоян подчеркнул, что Турция активно участвует в азербайджанской агрессии, используя иностранных наемников, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего региона ОБСЕ.

«Кстати, на днях я подробно проинформировал о ситуации руководителей 4-х межпарламентских организаций, спикеров палат парламентов 74 стран», - написал Мирзоян.