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Спикер НС Армении представил председателю ПА ОБСЕ азербайджанскую агрессию и роль Турции

Спикер НС Армении представил председателю ПА ОБСЕ азербайджанскую агрессию и роль Турции

Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян побеседовал с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. Как сообщает Арменпресс, об этом Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

В беседе Мирзоян подчеркнул, что Турция активно участвует в азербайджанской агрессии, используя иностранных наемников, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего региона ОБСЕ.

«Кстати, на днях я подробно проинформировал о ситуации руководителей 4-х межпарламентских организаций, спикеров палат парламентов 74 стран», - написал Мирзоян.


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