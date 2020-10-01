Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

Россия и Мальта подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Первого октября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Мальтой в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов", - говорится в сообщении.

С российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Мальты – чрезвычайный и полномочный посол республики в России Пьер Клайв Аджус. Отмечается, что ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Аналогично подписанному ранее протоколу с Кипром, документом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов.

"Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%", - добавляется в сообщении.