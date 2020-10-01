На сайте Белого дома начался онлайн сбор подписей с петицией об исключении Турции из НАТО

В разделе “We The People” на сайте Белого дома начался онлайн сбор подписей с просьбой осудить азербайджанскую агрессию против Нагорного Карабаха и исключить Турцию из НАТО.

Как передает «Арменпресс», в петиции отмечается, что Турция и Азербайджан вместе с наемными террористами-исламистами начали войну против Армении и Арцаха на уничтожение армянского народа и земли его предков. Отмечается также, что Арцах веками принадлежал Армении.

Петиция к президенту США Дональду Трампу призывает:

1.Исключить Турцию из НАТО, объявить спонсором терроризма

2.Запретить Турции использовать оружие НАТО – бомбардировщики, БПЛА, ядерное оружие, самолеты F-35

3.Закрыть военные базы США в Турции

4.Ввести экономические санкции против Турции и Азербайджана

5.Прекратить военную помощь Турции, Азербайджану, оказать содействие Армении

6.Признать независимость Арцаха

7.Остановить военное преступление Турции и Азербайджана против Арцаха и Армении.

Для получения ответа на петицию со стороны Белого дома необходимо 100 000 онлайн-подписей, уже подписали 71 623 человека, до 28 октября необходимо собрать еще 28 377 подписей.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 7 мирных жителей. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате удара БПЛА, принадлежащего ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус.

Обнаружены факты о вовлеченности Турции в военные действия. 29 сентября истребитель F-16 Турции сбил в воздушном пространстве Армении штурмовик Су-25 армянских ВВС, погиб пилот.

В Вооруженных силах Армении 103 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Армении и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть около 1 2800 погибших и 2 700 раненых. Противник потерял 90 БПЛА, 11 вертолетов, 181 единицу бронетехники, 4 самолета, 2 системы залпового огня “Смерч”, 3 тяжелые огнеметные системы “ТОС-1А”.

Подготовила Анна Григорян