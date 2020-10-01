В сентябре в медучреждениях Гегаркуникской области родилось 247 детей

В сентябре 2020 года в медучреждениях Гегаркуникской области родилось 247 детей - 127 мальчиков и 120 девочек. Как сообщили «Арменпресс» в управлении здравоохранения и социального обеспечения областной администрации Гегаркуника, абсолютным лидером по рождению остается Мартунинский район, в роддоме этого района на свет появились 142 ребенка.

На втором месте район Гавара с 37-ю рождениями. В медцентре Севана зарегистрировано 36 рождений, в больнице Вардениса - 27, в Чамбараке - 5. В сентябре прошлого года в медучреждениях Гегаркуникской области было зарегистрировано 206 родов - 117 мальчиков и 89 девочек.

Хосров Хлгатян