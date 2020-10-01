В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в четверг в Эгейском море у берегов острова Кос. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 23 км к юго-западу от города Кефалос, где проживают около 2,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 151 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.