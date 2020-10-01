Белорусские депутаты готовят к рассмотрению на осенней сессии парламента более 30 законопроектов, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время в Палате представителей находится 43 законопроекта. Из них 33 включены в примерный график рассмотрения на сессии. Сегодня в повестке дня заседания Совета Палаты представителей - 26 вопросов. В том числе 14 законопроектов, которые будут рассмотрены во втором чтении. Это достаточно качественные документы, которые всесторонне подготовлены и готовы к рассмотрению", - сказал Валентин Семеняко.

Солидный блок вопросов касается регулирования экономики, научной, научно-технической, инновационной деятельности,сообщает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА.

Валентин Семеняко подчеркнул, что повестка дня осенней сессии достаточно подвижная. "В нее могут дополнительно включаться вопросы, прежде всего законопроекты по мере их готовности. В частности, мы ожидаем, что будет внесен в новой редакции Кодекс об образовании".