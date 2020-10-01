2 из 3 вражеских истребителей, сбитых сегодня Армией обороны, - СУ-25, третий - нового поколения
Согласно хорошо проинформированному военному экспертному источнику, из трех самолетов, сбитых 1 октября Армией обороны Арцаха, два - СУ25, а третий - более нового поколения.
Вид третьего сбитого самолета скоро станет известен.
1 октября Армия обороны Арцаха сбила три истребителя противника.
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