2 из 3 вражеских истребителей, сбитых сегодня Армией обороны, - СУ-25, третий - нового поколения

Согласно хорошо проинформированному военному экспертному источнику, из трех самолетов, сбитых 1 октября Армией обороны Арцаха, два - СУ25, а третий - более нового поколения.

Вид третьего сбитого самолета скоро станет известен.

1 октября Армия обороны Арцаха сбила три истребителя противника.