Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий: заявление президентов РФ, США и Франции
Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых.
Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон.
Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен