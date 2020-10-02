“Ереванский бестселлер”: “Монах...” продолжает оставаться лидером: документальная литература, август

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за август.

На первой горизонтали - книга Робина Шарма “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

Книга Юваля Ной Харари “Sapiens. Краткая история человечества” на втором месте. Сто тысяч лет назад на Земле жили не менее шести человеческих видов, сегодня - всего один “Homo sapiens”. Что произошло с другими и что ожидает нас? Большая часть книг об истории человечества проявляет либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы. Его история начинается 70 000 лет назад, когда только появилось мировоззрение. Гарри рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте больших идей. Харари заставляет заглянуть в будущее, потому что в последние десятилетия люди стали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и какими мы хотим быть?

На третьем месте - “Где мой сыр?” Спенсера Джонсона? Это одна из самых читаемых книг в мире, это история об изменениях, действия которой происходят в лабиринте, где меняются лица четырех персонажей, каждый из которых демонстрирует уникальное поведение, таким образом, автор представляет наше собственное поведение. Автор книги, доктор Спенсер Джонсон, казалось бы, написал простую историю, но она содержит очень важное послание, которое может радикально изменить наш подход к изменениям.

“Эмоциональный интеллект” Дэниела Гоулмана на четвертом месте. В чем залог успеха, почему и умные люди иногда терпят неудачу, какую роль играют эмоции в межличностных отношениях, в работе, здоровье, образовании и воспитании? В этой блестящей работе американского психолога Дэниела Гоулмана обобщены достижения психологии и неврологии в эмоциональной сфере, которые проливают свет на подобные вопросы. Книга впервые вышла в свет в 1995 году, и до сих пор она продолжает считаться одной из лучших работ в области эмоционального интеллекта. Она переведена на более чем 40 языков и ее миллионные тиражи проданы по всему миру.

На пятом месте - книга Мишель Обамы “Becoming. Моя история”. Когда Мишель Робинсон была маленькой девочкой, ее мир был ограничен кварталом Чикаго Саут Сайд. Там она жила в маленькой квартирке двухэтажного дома, разделяя спальню с братом Крейгом. Вскоре жизнь повела ее в другую даль - в Принстонский университет, где она на себе впервые почувствовала, что значит быть единственной чернокожей девушкой в аудитории. Затем в ее жизни появилась стеклянная башня, где она работала корпоративным юристом. И именно там, однажды летним утром в ее кабинете появился студент юридического факультета Барак Обама и перевернул все ее тщательно разработанные программы.

На шестом месте - книга Джона Рокфеллера “Как я стал миллиардером”. Эта книга -автобиография Рокфеллера. Он впервые выступает в качестве автора цикла рассказов о своей жизни. Истории написаны в жестком, но осторожном стиле Рокфеллера и практически проливают свет на многие эпизоды его биографии, а также и на его маленькие хобби.

На седьмом месте - “Нельзя сдаваться” Ани Кочар. В мае 2018 года Ани узнала, что у нее рак крови. Эта шокирующая новость ее матери, живущей в Германии, показалась невероятной. Но врачи посоветовали без промедления начать лечение. Все делалось настолько поспешно, что даже не было времени навести порядок. Через два дня после госпитализации выяснилось, что болезнь Ани самой сложной формы. Вероятность выздоровления была очень низкой. Однако она решила начать и продолжить лечение. Прошло несколько месяцев, и Ани решила прекратить лечение и вернуться домой. Эти драматические мемуары, написанные с искренностью, присущей документалистике, представляют тяжелый путь борьбы молодой женщины, трудности принятия судьбоносных решений, тяжелые мысли на грани жизни и смерти.

На восьмом месте - книга Наполеона Хила “Думай и обогащайся”. В известной книге этого американского автора представлены шаги и средства для обогащения, создания капитала, основанные как на анализе собственного опыта автора, так и опыта многих богатых людей, которые были использованы и стали полезны для того, чтобы стать успешными многими людьми.

“Великая депрессия” Нила Фергюсона - на девятом месте. Почему богатые страны приходят в упадок? Эти знаки сегодня повсюду. Замедление экономического роста, огромные долги, растущее неравенство, старение населения, антиобщественное поведение. Но что особенно не верно? В “Великой депрессии” Нил Фергюсон объясняет, что западные институты, сложные системы, в которых общество может процветать или разрушаться, сегодня рушатся. Сегодняшняя западная демократия нарушила соглашение между поколениями, поскольку мы оставляем тяжелое бремя долгов на наших детей и внуков. Нормальное развитие наших рынков искажается из-за чрезвычайно сложных правил, вместо того, чтобы решать существующие проблемы, они выявляют новые. Верховенство закона превращается во власть юристов. Гражданское общество стало негражданским, и люди лениво ждут, что государство за них решит все их проблемы.

Книга Самвела Агаджаняна “Встретимся на высоте” - на десятом месте. Книга состоит из 33 различных тем. Она призывает читателей находить решения многих сложных ситуаций, двигаться вперед и добиваться успеха. В книге путешествие автора, его философия, жизненная тактика, мысли, на открытие которых автор потратил около десяти лет.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).