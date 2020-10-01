В Иране за сутки выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Иране возросло за сутки на 3 820, это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом сообщила в четверг глава департамента по связям с общественностью Минздрава Сима Садат Лари.

"Число новых случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 3 820, общее количество заразившихся достигло 461 044", - приводит ее слова иранское агентство ИСНА. Предыдущий максимальный показатель суточного прироста инфицированных был зафиксирован 22 сентября (3 712),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представитель Минздрава отметила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 211 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 26 380". По данным Минздрава, всего в стране выздоровели 383 368 человек.

19 сентября глава штаба по противодействию распространению вируса в столичной провинции Тегеран Алиреза Зали заявил, что на территории региона началась третья волна распространения инфекции.

В последние дни в Иране наблюдается новый рост числа случаев заражения. Относительное падение показателей наблюдалось в конце лета, 31 августа суточный показатель прироста заболеваемости упал до минимума за последние недели (1 642). После этого число новых инфицированных вновь начало расти и за последние девять дней семь раз превышало отметку в 3,5 тыс. человек в сутки. Официально о начале второй волны распространения коронавируса в Иране было объявлено 15 июля.