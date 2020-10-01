Убиты, по меньшей мере, три сирийских боевика: “The Guardian” о сирийских наемниках Азербайджана

В результате боев в Нагорном Карабахе убиты, по меньшей мере, три сирийских боевика. Об этом сообщил авторитетное издание “The Guardian”, фактически подтвердив информацию о причастности иностранцев к боевым действиям Азербайджана против Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», “The Guardian”, в частности, пишет, что сирийцы должно быть сотрудники турецких охранных компаний. “Аналитики отмечают, что вмешательство Турции в конфликт - новый опасный фактор, который может продлить кровопролитные боевые действия”.

Газета отметила, что это также создает риск вовлечения и других региональных игроков, создавая место и для борьбы между Турцией и Россией.

Издание написало, что Турция и Азербайджан отрицают, что сирийские боевики воюют против Нагорного Карабаха. Однако несколько боевиков из сирийской оппозиции в сирийской провинции Идлиб сообщили “The Guardian”, что им предлагали работать на постах охраны для защиты нефтегазовых объектов, по контрактам на 3 - 6 месяцев на суммы от 7 000 до 10 000 турецких лир. Это, относительно большие суммы денег, которые могут помочь им избежать в Сирии нищеты.

“The Guardian” привела три примера. Кузен убитого бойца Мохаммеда Шаалана из города Омар Абдон аль-Атариб рассказал: “Брат сообщил нам, что он 20 сентября уезжает в Азербайджан. Мы не знаем обстоятельств его смерти, нам сказали, что сейчас трудно доставить тело, но они постараются это сделать”.

Семьи Хусейна Талха и Саддама Азиза Азкора из села Джара также рассказали, что им позвонили командиры воинской части и сообщили, что их родственники убиты. “The Guardian” сообщила, что СМИ сообщило о трех пострадавших.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 7 мирных жителей. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате удара БПЛА, принадлежащего ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус.

Обнаружены факты о вовлеченности Турции в военные действия. 29 сентября истребитель F-16 Турции сбил в воздушном пространстве Армении штурмовик Су-25 армянских ВВС, погиб пилот.

В Вооруженных силах Армении 103 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Армении и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть около 1 2800 погибших и 2 700 раненых. Противник потерял 90 БПЛА, 11 вертолетов, 181 единицу бронетехники, 4 самолета, 2 системы залпового огня “Смерч”, 3 тяжелые огнеметные системы “ТОС-1А”.

Подготовила Анна Григорян