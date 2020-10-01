Прибывшие в Азербайджан боевики оказывают давление на нацменьшинства: Давид Бабаян

Советник президента Арцаха по внешним вопросам Давид Бабаян говорил о роли нескольких тысяч боевиков, прибывших в Азербайджан из Ближнего Востока.

В разговоре с «Арменпресс» Давид Бабаян подчеркнул, что эти боевики в основном выступают в качестве одной из основных сил давления на национальные меньшинства.

“Это они делают в двух плоскостях: первая - прямо на поле боя. Власти Азербайджана на передовую в основном направляют представителей национальных меньшинств - лезгин, талышей, аварцев, а боевики стоят за ними и пытаются остановить либо их отступление, либо возможный переход на армянские позиции, поскольку эти меньшинства не хотят сражаться за Азербайджан, за клан Алиева. Есть множество фактов, что большинство погибших из нацменьшинств убиты именно этими боевиками”, - сказал Бабаян.

По словам советника президента Арцаха по внешним вопросам, половина боевиков дислоцирована также на границе с Дагестаном и в приграничных с Ираном талышских районах, где они также пытаются наказывать в случае возможных выражений недовольств войной и призывами нацменьшинств в армию.

“Уже есть данные о том, что между национальными меньшинствами, боевиками и турецко-азербайджанскими войсками происходят серьезные перестрелки, есть также погибшие и раненые”, - заключил Бабаян.