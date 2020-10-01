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Как бы парадоксально это ни звучало, Турция уничтожает Азербайджан: Арарат Мирзоян

Как бы парадоксально это ни звучало, Турция уничтожает Азербайджан: Арарат Мирзоян

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян подчеркивает, как бы парадоксально ни звучало, Турция уничтожает Азербайджан. Как передает «Арменпресс», об этом Арарат Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

“Территория к востоку от Армении и Арцаха превращается в непонятную смесь провинции Турции и очередного опорного пункта международных террористов”, - написал Мирзоян.


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