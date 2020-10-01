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На Эльбрусе нашли заблудившихся альпинистов из Подмосковья

На Эльбрусе нашли заблудившихся альпинистов из Подмосковья

Спасатели нашли и эвакуировали двух альпинистов из подмосковных Мытищ, которые заблудились на Эльбрусе на высоте 4,8 тысячи метров. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что вечером в среду на высоте 4,8 тысячи метров на горе Эльбрус незарегистрированная группа из двух альпинистов из Мытищ заблудилась и попросила о помощи. На поисково-спасательные работы выдвинулись четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус (4800 метров) полностью завершены. Спасатели спустили альпинистов на поляну Азау, от медицинской помощи они отказались", - говорится в сообщении.

 


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