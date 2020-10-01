Время в Ереване: 11:07:36,   1 Октябрь

ЕС официально уведомил Лондон о нарушении им соглашения о Brexit и дал месяц на ответ

ЕС официально уведомил Лондон о нарушении им соглашения о Brexit и дал месяц на ответ

Евросоюз отправил властям Великобритании официальное уведомление о нарушении королевством соглашения о выходе из состава сообщества. Как заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, это связано с британским законопроектом о внутреннем рынке, который противоречит условиям сделки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Как вы знаете, мы призвали Великобританию до конца сентября устранить нарушения в законопроекте. Билль прошел вчера в том же виде, нарушения не были устранены. Поэтому Еврокомиссия решила послать официальное уведомление, которое является первым шагом процедуры устранения нарушений", - сказала она и подчеркнула, что у Лондона есть один месяц на ответ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации