Япония ослабила ограничения на въезд иностранцев

Япония, как и планировалось, ослабила в четверг ограничения на въезд в страну иностранных граждан, введенные из-за COVID-19, но это послабление не коснулось туристов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации на сайте японского МИД, и как было уже объявлено 25 сентября, граждане всех стран со студенческими визами, иждивенцы со спонсорами в Японии, а также те, кто работают в японских компаниях помимо бизнесменов, смогут теперь въезжать в страну при условии соблюдения двухнедельного карантина под контролем их работодателей или организаций-спонсоров.

Однако, как сообщает министерство, пока число лиц, которым разрешен въезд, будет ограничено квотой. Ожидается, что в дальнейшем она будет расширяться по мере увеличения пропускной способности пунктов тестирования на коронавирус в аэропортах.

Во время пандемии COVID-19 ранее в нынешнем году Япония закрыла въезд в страну из 159 стран и регионов мира, и в последнее время стала открывать его постепенно для бизнесменов из некоторых государств.