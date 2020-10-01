Мы придаем важность волонтерству и исключительно при координации государственных органов: СНБ

Служба национальной безопасности Армении, придавая большое значение должной организации мобилизационных работ в оборонной системе, сообщает, что все те граждане, которые в рамках мобилизации подлежат приписыванию в территориальных военных комиссариатах, могут участвовать в боевых действиях исключительно этим путем. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении СНБ.

“Добавим, что в территориальных военных комиссариатах будет осуществлен необходимый контроль работ по приписываниям и мобилизации и со стороны органов СНБ Армении.

По праву, высоко оценивая все проявления исключительного патриотизма, проявляемого нашими гражданами, считаем более чем важным организацию процесса добровольной мобилизации исключительно под координацией государственных органов. Относительно этого имеется и соответствующее заявление, распространенное Министерством обороны Республики Армения со следующей ссылкой https://mil.am/hy/news/8457”, - говорится в сообщении СНБ.