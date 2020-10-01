Боевой дух армян, готовность защищать родную страну впечатляют: Олександр Божко

Азербайджанцы не смогли осуществить фактор неожиданного нападения и вторгнуться в глубь Нагорного Карабаха, и сейчас топчутся на месте, а армянам удалось восстановить потерянные позиции. Не зря говорится, что армия в первую очередь сильна своим боевым духом.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал бывший посол Украины в Армении Олександр Божко.

“Вчера мой друг сказал, что когда в Нагорном Карабахе была объявлена всеобщая мобилизация, она закончилась в течение пяти часов. В течение пяти часов Армия обороны Нагорного Карабаха была полностью укомплектована. Боевой дух армян, готовность защищать Родину впечатляют. На состоявшейся накануне пресс-конференции президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что за последние несколько дней боев противник понес те же потери военной техники и живой силы, как за все годы первой карабахской войны. И это несмотря на то, что вооруженные силы Азербайджана значительно превосходят вооруженные силы Армении и по количеству и качеству оружия”, - подчеркнул Божко.