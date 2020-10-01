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Новое правительство Бельгии во главе с Александером Де Кроо приведено к присяге

Новое правительство Бельгии во главе с Александером Де Кроо приведено к присяге

Новое федеральное правительство Бельгии во главе с премьер-министром Александером Де Кроо приведено к присяге в четверг. Как передает Арменпресс, об этом сообщило национальное агентство Belga.

"Новый премьер-министр Алескандер Де Кроо принес присягу королю [бельгийцев Филиппу]", - сообщило агентство. Новая правящая коалиция включает семь партий всех политических направлений - от социалистов до либералов, в правительство вошли 15 министров и пять госсекретарей, главой МИД назначена экс-премьер ушедшего технического кабинета Софи Вильмес.


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