Никол Пашинян и Армен Саркисян поздравили президента Кипра с Днем независимости

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису по случаю Дня независимости. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

В сообщении, в частности, говорится:

“От имени правительства Республики Армения и от себя лично поздравляю Вас и братский народ Кипра по случаю Дня независимости Республики Кипр, желаю Вам непрерывного прогресса, процветания и мира.

Армяно-кипрские отношения с глубин веков имели множество проявлений дружбы, основанной на исторических и культурных отношениях, общих ценностях и взаимной симпатии.

Армения ценит межгосударственное сотрудничество и отличный политический диалог, основанный на взаимном уважении и доверии, с дружественным Кипром, которые, укрепляясь и расширяясь из года в год, уже приобрели союзнический характер. Мы уверены, что братские отношения и взаимовыгодное партнерство, установившиеся между нашими двумя странами, в ближайшие годы приведут нас к новым достижениям”.

Президент Армен Саркисян также поздравил президента Кипра с Днем независимости.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента, президент Саркисян особо подчеркнул тесные отношения, основанные на многовековой дружбе с Кипром, исторические и культурные связи, которые являются лучшей основой для углубления и развития сотрудничества между Арменией и Кипром.

“Как Вам известно, рано утром 27 сентября Азербайджан начал широкомасштабное нападение на Республику Арцах, в том числе на мирное население. На протяжении десятилетий Азербайджан пытается разрешить нагорно-карабахский конфликт военной силой, нарушая все международные и моральные нормы, отказываясь найти ключ к мирному урегулированию конфликта. Арцах и Армения единодушно сопротивлялись этой авантюрно-деструктивной политике руководства Азербайджана, поддерживаемой Турцией, и дальше будут давать достойный ответ врагу. Я уверен, что братский Кипр поддерживает нас в это непростое для Армении и Арцаха время”, - говорится в послании президента республики.

Президент Армен Саркисян пожелал Никосу Анастасиадису крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Кипра мира и дальнейшего прогресса.