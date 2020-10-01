В направлении Вардениса в настоящее время активных боевых действий нет: Представитель МО Армении

В направлении города Вардениса Гегаркуникской области в настоящее время нет активных боевых действий.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал представитель Министерства обороны Арцрун Ованнисян.

“В целом, не только в Варденисе, но и на других направлениях ведется работа разведывательных БПЛА. В настоящее время на этом участке границы Республики Армения нет активных боевых действий”, - сказал Ованнисян.

Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян вчера вечером на своей странице в Facebook сообщил, что из-за нападений азербайджанских БПЛА прекращены работы по сбору фактов в городе Варденис, в Сотке, Шатване, Куте и в других селениях Гегаркуникской области.

В Вооруженных силах Армении 103 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести.

Согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 920 погибших и 2 100 раненых. Противник потерял 84 БПЛА, 7 вертолетов, 166 единиц бронетехники, 1 самолет, 1 систему залпового огня “Смерч”.

Лилит Демурян