 Арцах мы никому не отдадим: Артур Абрахам

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе профессионального бокса Артур Абрахам в столице Германии Берлине принял участие в митинге, организованном армянской общиной.

Как передает «Арменпресс», в своем выступлении Абрахам подчеркнул, что Арцах - это Армения, и Турция за свои деяния получит достойный ответ. “Арцах мы никому не отдадим”, - заявил Артур Абрахам.