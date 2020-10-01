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 Арцах мы никому не отдадим: Артур Абрахам

 Арцах мы никому не отдадим: Артур Абрахам

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе профессионального бокса Артур Абрахам в столице Германии Берлине принял участие в митинге, организованном армянской общиной.

Как передает «Арменпресс», в своем выступлении Абрахам подчеркнул, что Арцах - это Армения, и Турция  за свои деяния получит достойный ответ. “Арцах мы никому не отдадим”, - заявил Артур Абрахам.


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