Президент Армении поздравил Си Цзиньпина с 71-й годовщиной образования КНР

Президент Армен Саркисян направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительное послание по случаю 71-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента, президент Саркисян отметил, что отношения между Арменией и Китаем основаны на доброй воле, взаимном доверии и дружбе, их укрепляют исторические связи и взаимная расположение наших народов.

“Я придаю большое значение укреплению диалога на высоком уровне и взаимной поддержки между нашими странами на этом важном этапе. Убежден, что традиционные армяно-китайские дружеские отношения и в будущем будут укрепляться и расширяться во благо наших народов”, - говорится в поздравительном послании президента Армении.

Президент Армен Саркисян пожелал председателю КНР Си Цзиньпину крепкого здоровья, новых успехов и всего наилучшего, а дружественному китайскому народу - мира и благополучия.