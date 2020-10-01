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Фонд “Айастан” собрал для Арцаха более 10 млн 972 000 долларов США

Фонд “Айастан” собрал для Арцаха более 10 млн 972 000 долларов США

Всеармянский Фонд “Айастан”в рамках общенациональной кампании по сбору средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха” уже собрал более 10 млн 972 000 долларов США.

“27 сентября этого года Азербайджан начал активный артиллерийский обстрел по всему периметру линии соприкосновения, обстреливая также и мирные населенные пункты, в том числе и столицу Степанакерт. Всеармянский фонд “Айастан” всегда вместе с Арцахом. Единогласно было принято решение - инициировать общенациональную кампанию по сбору средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха”. Содействовать крепко стоящим в Арцахе нашим братьям и сестрам. На данный момент собрано более 10,972,809 долларов США и сумма продолжает значительно расти.

В результате развязанных Азербайджаном военных действий с участием Турции с 27 сентября против Арцаха и с 29 сентября против Армении в Армении и в Арцахе объявлено военное положение.


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