Фонд “Айастан” собрал для Арцаха более 10 млн 972 000 долларов США

Всеармянский Фонд “Айастан”в рамках общенациональной кампании по сбору средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха” уже собрал более 10 млн 972 000 долларов США.

“27 сентября этого года Азербайджан начал активный артиллерийский обстрел по всему периметру линии соприкосновения, обстреливая также и мирные населенные пункты, в том числе и столицу Степанакерт. Всеармянский фонд “Айастан” всегда вместе с Арцахом. Единогласно было принято решение - инициировать общенациональную кампанию по сбору средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха”. Содействовать крепко стоящим в Арцахе нашим братьям и сестрам. На данный момент собрано более 10,972,809 долларов США и сумма продолжает значительно расти.

В результате развязанных Азербайджаном военных действий с участием Турции с 27 сентября против Арцаха и с 29 сентября против Армении в Армении и в Арцахе объявлено военное положение.