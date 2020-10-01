Юра Мовсисян организовал сбор средств в поддержку Армянской армии

Бывший нападающий сборной Армении по футболу Юра Мовсисян организовал благотворительную акцию в поддержку воинов Армянской армии.

Как сообщает «Арменпресс», Мовсисян призвал своих друзей в Лос-Анджелесе во всем мире присоединиться к сбору средств для оказания содействия Армянской армии. Собранные деньги будут использованы для воинов Армянской армии и семей погибших мальчиков. Данные сбора средств здесь.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 7 мирных жителей. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате удара БПЛА, принадлежащего ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. В Вооруженных силах Армении 103 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Армении и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 920 погибших и 2 100 раненых. Противник потерял 84 БПЛА, 7 вертолетов, 166 единиц бронетехники, 1 самолет, 1 систему залпового огня “Смерч”.