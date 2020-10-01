Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял представителей Национального союза езидов

1 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию во главе с председателем Национального союза езидов Азизом Тамояном. Как сообщили «Арменпресс» в администрации президента Арцаха, Азиз Тамоян отметил, что война, развязанная Азербайджаном против Арцаха при поддержке Турции, является продолжением политики геноцида Османской Турции по отношению к армянам и езидам в начале прошлого века. По словам председателя Национального союза езидов, как и во время Апрельской в Арцахе, езиды и теперь поддерживают армянский народ.

Президент Арутюнян поблагодарил Азиза Тамояна за активную поддержку братского езидского народа в сложившейся ситуации, подчеркнув, что совместными усилиями им вновь удастся нейтрализовать все внешние угрозы.