Подразделения Армии обороны Арцаха сбили боевой вертолет противника: он упал на территорию Ирана

Армия обороны Арцаха сообщает, что 1 октября на территории Варазатумб (Леле Тепе) в южной части зоны арцахско-азербайджанского конфликта подразделения Армии обороны НКР сбили боевой вертолет противника, который упал на территории Исламской Республики Иран.

“Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что указанное не содержит в себе какой-либо преднамеренности, и поскольку развязанные Азербайджаном боевые действия проходят вблизи границы ИРИ, к сожалению, подобные случаи неизбежны”, - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.

В результате развязанных Азербайджаном военных действий с участием Турции с 27 сентября против Арцаха и с 29 сентября против Армении в Армении и в Арцахе объявлено военное положение.