ТПП стран-членов ЕАЭС просят внедрить механизмы поддержки совместных производств

Руководители торгово-промышленных палат (ТПП) стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) просят внедрить механизмы поддержки проектов по выпуску совместно произведенной продукции. Как передает Арменпресс, об этом говорится в их коллективном письме председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясникову; подлинность документа подтвердил ТАСС глава ТПП России Сергей Катырин.

"К настоящему времени государствами-членами ЕАЭС при активном содействии Евразийской экономической комиссии сформирована обширная договорно-правовая база, необходимая для внедрения механизмов поддержки проектов по выпуску предприятиями стран ЕАЭС совместно произведенной продукции. При этом до настоящего времени такие механизмы поддержки не применяются. В текущей ситуации (связанной с последствиями пандемии коронавируса - прим. ТАСС) совместные меры поддержки кооперационных проектов окажут существенное положительное влияние на состояние предприятий стран ЕАЭС", - говорится в письме.

По мнению авторов обращения, к числу наиболее востребованных предприятиями мер поддержки относятся субсидирование НИОКР по выпуску совместно произведенной продукции, расходы инвестиционного характера по выпуску совместно произведенной продукции, в том числе, связанные с закупкой станков и оборудования, включая их финансовую аренду (лизинг), технологическую подготовку производства и выпуск на рынок серийной партии продукции, субсидирование транспортировки комплектующих к месту совместного производства, а также внедрение субсидии на предоставление скидки покупателю совместно произведенной продукции на рынках стран ЕАЭС.

Они считают, что "необходимо разработать механизмы продвижения совместно произведенной продукции на рынки третьих стран". В том числе предусмотреть компенсацию части процентной ставки по экспортным кредитам, софинансирование затрат по участию в выставках совместно произведенной продукции в третьих странах, предоставление на безвозмездной основе консультационных услуг по выходу на рынки третьих стран, льготное финансирование инвестиционных проектов с участием предприятий двух и более государств - членов ЕАЭС на территории третьих стран, указывается в документе.

"В целях внедрения совместных механизмов поддержки предлагаем в том числе задействовать текущие средства Евразийского банка развития, обеспечив льготное финансирование инвестиционных проектов (в размере не более 1% годовых)", - добавляется в письме.

Руководители палат просят поддержать предложения и инициировать совместную работу со сторонами.