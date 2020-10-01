Минувшей ночью на линии соприкосновения было относительно спокойно

В ночь с 30 сентября на 1 октября на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана в основном было относительно спокойно.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

“С начала наступательных действий Азербайджана 27 сентября минувшей ночью по всей протяженности передовой линии, в основном, было относительное затишье, за исключением нескольких перестрелок”, - отметил Погосян.

В армянских ВС 103 погибших и около 120 раненых с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 920 погибших и 2 100 раненых. Противник потерял 84 БПЛА, 7 вертолетов, 166 единиц бронетехники, 1 самолет, 1 систему залпового огня “Смерч”.

Лилит Демурян