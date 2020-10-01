Заметен рост случаев Covid-19: Минздрав призывает не терять бдительность

Минздрав Армении призывает строго соблюдать противоэпидемиологические правила даже во время такой напряженности. Заметен рост случаев Covid-19. Как передает «Арменпресс», в министерстве отметили: “В эти дни в центре внимания всех нас - Арцах. Армянский народ и мысленно и делом поддерживает своих братьев и сестер, и борется за свое будущее. Очевидно, что другие проблемы вытеснены на задний план”.

В министерстве подчеркнули, что не следует забывать, что во всем мире, в том числе и в Армении, эпидемиологическая ситуация, обусловленная COVID-19, все еще накалена. Эпидемия не отступила, более того, в последние дни по всей Армении заметно увеличилось количество случаев Covid-19. Даже при таком напряжении необходимо строго соблюдать правила противоэпидемической защиты. “Дорогие соотечественники, мы призываем вас не терять бдительность, давайте продолжим носить маски, поддерживать социальную дистанцию и соблюдать гигиену рук”, - заявили в министерстве, подчеркнув, что и сейчас здоровье и работоспособность граждан более чем важны. Министерство еще раз призвало в любой ситуации быть последовательными, с осознанием того, что мы можем предотвратить распространение болезни, что обеспечит сохранность тыла.

В результате развязанных Азербайджаном военных действий с участием Турции с 27 сентября против Арцаха и с 29 сентября против Армении в Армении и в Арцахе объявлено военное положение.