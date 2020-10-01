Трамп утвердил резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря
09:30, 1 Октябрь, 2020
Президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию, продлевающую до 11 декабря финансирование правительства. Как передает Арменпресс, соответствующее сообщение разместил в четверг на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
"Президент Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря", - говорится в тексте.
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