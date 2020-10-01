Трамп утвердил резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря

Президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию, продлевающую до 11 декабря финансирование правительства. Как передает Арменпресс, соответствующее сообщение разместил в четверг на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря", - говорится в тексте.