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Трамп утвердил резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря

Трамп утвердил резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря

Президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию, продлевающую до 11 декабря финансирование правительства. Как передает Арменпресс, соответствующее сообщение разместил в четверг на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования правительства до 11 декабря", - говорится в тексте.


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