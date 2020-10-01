Европейские индексы - 30-09-20
МОСКВА, 1 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.51% и составил 12760.73 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4729.66 пункта, британский FTSE снизился на 0.53% и составил 5866.10 пункта, а российский RTSI вырос на 1.98% и составил 1178.51 пункта.
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