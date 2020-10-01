Газета “Айастани Анрапетутюн”: “Красный свет” турецко-азербайджанскому тандему

“Госсекретарь США Майк Помпео посетил Грецию. В ходе визита, по данным международной прессы, были обсуждены предложения о переносе американской военной базы “Инджирлик” из Турции на остров Крит. По мнению директора Института востоковедения НАН Армении, академика Рубена Сафрастяна, разговоры о переносе военной базы Инджирлик уже несколько лет муссируются в кругах американской политической и военной элиты, а также и аналитиков. “Это обусловлено тем, что проводимая Турцией политика становится все более непредсказуемой для Соединенных Штатов”, - сказал в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” тюрколог, отметив, что американцы на этот раз, кажется, настроены более решительно и готовы предпринять определенные шаги.

Коснувшись широкомасштабного нападения турецко-азербайджанского тандема, мой собеседник отметил, что благодаря героической борьбе Армянской армии им не удается реализовать свои программы в нашем регионе. Наши успехи Сафрастян объясняет двумя важными обстоятельствами: во-первых, наши Вооруженные силы в тактическом плане действуют очень грамотно, нет паники, они прекрасно решают те задачи, которые ставятся военным руководством: “Важно также и мужество армянского воина, защищающего свою землю. Второй фактор - единство тыла, тот энтузиазм, который был и в 1990-е годы и в годы Арцахской освободительной войны. Воин армянской армии отличается своим профессионализмом и героизмом”, - отметил Сафрастян”.

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