Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция пытается войти и в зоны безопасности России

“Уничтожение турецким истребителем F-16 армянского штурмовика Су-25 очередной войне, спровоцированной Азербайджаном, придало новое качество. И с другой стороны, подтвердило заявления Армении и Арцаха, что Турция непосредственно вовлечена в военное столкновение, и именно она побудила Азербайджан возобновить военные действия.

Потеря Арцаха невозможна, поскольку при наличии военного потенциала и духа народа нынешней Армении и Арцаха говорить об этом излишне, это из жанра фантастики. В случае превращения конфликта в региональный конфликт, одним из двух возможных развитий станет развал Азербайджана, а другим - развал Турции. Однозначно, что в случае придания Карабахской войне регионального характера народы этих двух стран вместе с другими поддерживающими их в регионе силами сразу воспользуются ситуацией и начнут борьбу за свою независимость. В этих двух мультиэтнических турецких государствах для этого есть все предпосылки”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.