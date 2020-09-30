В Карабахе идет жестокая война между местными и азербайджанскими ВС: сербская газета «Политика»

Сербский журналист Слободан Самарджия опубликовал в газете «Политика» статью под названием «Обостряется война в Нагорном Карабахе», в которой коснулся развязанной Азербайджаном войны против Армении и Арцаха и реакции международного сообщества, отметив, что война ведется между вооруженными силами Республики Арцах и Азербайджана. Арменпресс приводит неофициальный перевод статьи:

“В Нагорном-Карабахе яростная, настоящая война между местными вооруженными силами и Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана утверждает, что со стороны Нагорного-Карабаха от бомб пострадали 550 солдат, уничтожены 15 ракетных минометов типа «Оса», 18 беспилотных самолета, 8 артиллерийских орудий и три склада оружия. Из Еревана, однако, поступает информация, что в армии Нагорного-Карабаха пострадали только 31 человек, в то время как ранено чуть более ста. Там же отмечают, что уничтожено 27 азербайджанских беспилотных самолета, 33 танка и военных машин, а также две единицы бронетехники.

Трудно довериться противоречивым данным, которые предоставляют две враждующие стороны. И одни и другие пополняют свои боевые ряды. Нагорный-Карабах и его союзник Армения сразу же в первый день объявили военное положение и ввели всеобщую мобилизацию для мужчин старше 18 лет. Азербайджан так же в первый день ввел военное положение, но сообщил, что в армии имеется достаточно людей и добровольцев, так что ему нет необходимости для мобилизации. Однако вчера принято решение о частичной мобилизации в Азербайджане.

Из Еревана приходят обвинения, что на стороне Азербайджана в борьбу включились и вооруженные наемники из Сирии. Здесь утверждают, что речь идет о 4.000 военных, которые переброшены сюда Турцией. В Баку, однако, такие утверждения комментируют как абсолютно недействительных и как провокации со стороны противника. В Армении также обвиняют Азербайджан в том, что в своих нападениях они используют турецкие самолеты, которые там оказались для совместных военных учений. Президент Армении Армен Саркисян утверждает, что речь идет о самолетах Ф-16, а также о беспилотных самолетах. Один турецкий дрон марки «Байрактар» согласно снимку, опубликованном в социальных сетях, сбит в бою. Саркисян отмечает, что Армения сталкивается с кибернападениями как из Азербайджана, так и из Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Армении (поскольку армяне составляют большинство в самопровозглашенном Нагорном-Карабахе, которое отделилось от Азербайджана) уйти с этих территорий, которые, по его словам, она оккупировала. Эрдоган также отметил, что международное миротворческое посредничество уже 30 лет, с тех пор как Нагорный-Карабах отделился, не решило проблему и, что сейчас Азербайджан должен взять все в свои руки, а Турция будет стоять рядом с ним всеми имеющимися своими ресурсами и сердцем. Армянский католикос Великого Дома Киликии Арам Первый отметил, что Нагорный-Карабах является и всегда будет армянским, «ценой крови и молитвы».

Война в Карабахе в широком смысле является опасной, и то, что происходит на этой территории, где до сих пор много раз происходили конфликты, в большинстве случаев определяли отношения больших сил в регионе, особенно России и Турции.

По поводу нынешних событий на Кавказе, из посольства Азербайджана в Белграде сообщили, что происходящее в данный момент в Нагорном-Карабахе «на совести Армении и что речь идет о продолжении провокаций».

«В ситуации, когда Армения недвусмысленно нарушает нормы и принципы международного права, не соблюдая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, грубо нарушая международное гуманитарное право, буквально и намеренно стреляя в мирных жителей, для дружественной Сербии, сейчас как никогда, важно показать свою принципиальную позицию, как это отмечено в Плане совместных действий о стратегическом партнерстве между нашими двумя странами и выразить солидарность с Азербайджаном в его справедливой борьбе по защите своего суверенитета и территориальной целостности, а также защите своего населения», сказал для «Политики» Элнур Гулиев, советник посольства Азербайджана в Белграде.

Посол Республики Армения в Сербии Ашот Овакимян в письменном ответе для нашей газеты утверждает, что действия, которые предприняла азербайджанская сторона, представляют акт агрессии против Республику Арцах (Нагорный-Карабах), которая, в соответствии с принципами, установленные Уставом ООН, использовала свое право на самооборону и предприняла все необходимые меры, для того, чтобы пересечь агрессию и установить мир в регионе.

Посол также упомянул заявление премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, где он отметил: «Последние агрессивные заявления азербайджанского руководства, широкомасштабные совместные военные учения с Турцией, а также отклонение предложений международных наблюдателей по мониторингу, ясно указывают на то, что данная агрессия заранее запланирована и что содержит провокацию высокого уровня, направленную против регионального мира и безопасности».

«Армянская сторона жестко осуждает грубые военные действия и угрозы Азербайджана, которые еще раз показывают, что Азербайджан игнорирует осуждения международного сообщества. Требуем от Баку немедленно прекратить военную агрессию и вражду против Республики Арцах и призываем все международное сообщество и все страны, включая и Сербию, жестко осудить военные действия и угрозы Азербайджана», отмечено в заявлении армянского посла.

Конфликт в Нагорном-Карабахе стал одной из тем для компании президентских выборов в США. Кандидат от демократов Джо Байден упрекнул Россию в том, что, как он сказал, продает оружие обеим сторонам, в то время как нынешний руководитель Белого дома республиканец Дональд Трамп заявил, что Америка будет использовать свои хорошие отношения со странами региона и постарается остановить бои”