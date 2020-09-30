Необходимо возобновить диалог в рамках МГ ОБСЕ: глава МИД Италии 

Кризис в зоне Нагорного Карабаха показывает необходимость возобновления диалога в рамках минской группы ОБСЕ без каких-либо предварительных условий. Как сообщает Арменпресс, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил об этом на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

«Вопрос Нагорного Карабаха тянется без решения много лет, но сегодня мы боимся дальнейшей серьезной эскалации с рисками для гражданского населения и региональной стабильности», - заявил глава МИД Италии.

Он добавил, что в ближайшие дни обсудит это со своими армянскими и азербайджанскими коллегами.