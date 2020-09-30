За последние сутки уничтожено 130 вражеских военнослужащих

В ходе боевых действий на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана за последние сутки противник потерял 130 человек. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В целом бои продолжались весь день. Наши войска героически отражали наступательные действия противника с довольно измененной тактикой, атаками на разных участках. Основными были северное и южное направления. Примерно за 23-24 часа противник понес потери - 130 убитых военнослужащих и около 200 раненых», - отметил Ованнисян.

По его словам, за прошедшие сутки армянские ВС уничтожили 29 танков и бронетехники, 3 тяжелые артиллерийские системы (ТОС-1), 11 БПЛА и 1 «Смерч».