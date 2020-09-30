Поиски в тёмной комнате. Кто и почему ищeт курдскую партию там, где её нет.

«Никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и перед выборами», - написал по какому-то поводу Отто фон Бисмарк. Турецкая и азербайджанская пропаганда, кажется, занята делом преобразования этого крылатого выражения, поскольку ложь началась не параллельно с боевыми действиями, а намного раньше их. Речь здесь идёт о периоде, предшествовавшем развязанной против Арцаха агрессии, когда турецкие средства массовой информации в один голос вновь начали лгать. На этот раз для того, чтобы пустить в оборот, была выбрана самая большая и самая ужасная для турецкой общественности ложь, о том, что бойцы Рабочей партии Курдистана, якобы, перебрасываются в Арцах. Сейчас немного предыстории.

За два дня после начала боевых действий проправительственная турецкая газета «Йени шафак», ссылаясь на азербайджанские сми, написала, что по их сведениям, из Сирии и Ирака в Нагорный Карабах будут переброшены курдские боевики, якобы, для осуществления на территории Азербайджана взрывов, саботажа и диверсионных действий. Миссия вывести этот вздор на международный уровень была возложена на плечи англоязычной версии газеты «Сабах», которая и дала свободный полёт своей фантазии.

В пространной статье газеты были написаны имена, приводились разные, в основном, турецкие и азербайджанские официальные и полуофициальные, реальные и вымышленные учреждения, сочинялись тайные армяно-курдские соглашения и всё это завершалось напоминаниями о последних турецко-азербайджанских военных учениях. В любом случае, в статье описывался такой запутанный и сложный дипломатический, политический и логистический шаг, что в случае подобных усилий, вероятно, можно было бы достигнуть полной и безоговорочной реализации Севрского договора.

Потом, как и в случае остальных фейк-новостей, исключительно турецкие сми, исключительно перепечатывая друг у друга, распространили информацию и в своём микромире вопрос закрытым. Турецкие пропагандисты могли считать успехом, что в спорных публикациях нескольких других средств массовой информации (одна тяготеющая к египетской террористической организации «Братья мусульмане» газета, несколько российских он-лайн платформ и т.д.), их потрясающая мир дезинформация была перепечатана. Журналистский мейнстрим, просто, безразлично прошёл мимо всего этого.

Увязывание личности или государства с Курдской рабочей партией оказывает на турецкую общественность разъяряющее влияние. Созданная в 1978 году и считающаяся в Турции вне закона Курдская рабочая партия (РКК) – партия социалистической направленности, лидер которой Абдулла Оджалан находится в заключении. В прошлом имевшая цель создания независимого курдского государства, ведшая вооружённую борьбу ради достижения этой цели партия, сейчас выдвигает более скромные требования, которые Анкара вновь отвергает. Любое упоминание курдского вопроса турецкой общественностью воспринимается как угроза расчленения страны. Для того, чтобы демонизировать входящую в парламент Турции Демократическую партию народов (членом которой является также Каро Пайлян) и вызвать к ней вражду Анкара увязывает имя этой партии с РКК.

В Турции разговоры о взаимосвязи между Арменией, армянским народом и Курдской рабочей партией – не новость. Они были со дня основания Курдской рабочей партии. Пропагандистские средства Анкары даже «обармянили» Абдуллу Оджалана и окрестили его именем и фамилией Артин Акобян. В годы освободительной борьбы 1992-1994гг. Турция и турецкая пресса сотни раз говорили о присутствии РКК в Арцахе. Сотни раз говорили, но ни разу ничего не смогли доказать. А не смогли по одной простой причине. Ни одного подобного факта не было. А в Армении и Арцахе всегда чётко понимали цель Турции и никогда не давали повода на этом спекулировать – ни в 1990-ых, ни в апреле 2016-го, ни сейчас.

И несколько дней назад яснее ясного было, что Турция и Азербайджан готовились к активизации военных действий и готовили основания для оправдания этой активности, а также, почему нет, основания для военного вторжения со стороны Турции против Армении. Запустив в оборот имя РКК, Анкара, вероятно, имела перед глазами также стремление в какой-то момент применить в отношении Армении схему осуществлённой в 1974г. Кипрской интервенции. Реализации этой программы, однако, помешала жёсткая всемирная реакция на действия Турции в регионе и, что самое важное, героическая стойкость армянского воина на поле боя.

Второй фактор более предметен: Баку и Анкара не смогли скрыть перемещение из Сирии в Азербайджан криптоармии, состоящей из турецких наёмников. Это означает, что, по сути, Турция и Азербайджан, как государства, и де-факто, и де-юре втянулись в международную джихадистскую террористическую сеть (ради справедливости, нужно сказать, что их участие в подобных преступных механизмах было обнажено ещё в 1990-ые годы), что рано или поздно будет иметь очень тяжёлые политические и правовые последствия.

По этой самой причине они ищут в «тёмной комнате» Курдскую рабочую партию, которой там нет.

Арам Ананян