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Макрон заявил, что Европа должна сама структурировать отношения с Россией

Макрон заявил, что Европа должна сама структурировать отношения с Россией

Европа должна сама структурировать и укреплять отношения с Россией, а не делегировать это НАТО, сказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон во вторник прибыл в Латвию с официальным визитом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы (Европа - ред.) подошли к тому моменту, когда сами должны укреплять эти отношения (с Россией - ред.). Раньше мы делегировали структурирование отношений с Россией НАТО. Это не значит, что мы отказываемся от трансатлантических связей, но Европа может самостоятельно продвигаться в отношениях с Россией", - сказал Макрон.


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