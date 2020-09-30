Макрон заявил, что Европа должна сама структурировать отношения с Россией

Европа должна сама структурировать и укреплять отношения с Россией, а не делегировать это НАТО, сказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон во вторник прибыл в Латвию с официальным визитом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы (Европа - ред.) подошли к тому моменту, когда сами должны укреплять эти отношения (с Россией - ред.). Раньше мы делегировали структурирование отношений с Россией НАТО. Это не значит, что мы отказываемся от трансатлантических связей, но Европа может самостоятельно продвигаться в отношениях с Россией", - сказал Макрон.