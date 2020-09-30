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CNN: на складе Amazon во Флориде произошла стрельба

CNN: на складе Amazon во Флориде произошла стрельба

По меньшей мере один человек погиб во время стрельбы на складе американской компании Amazon в городе Джексонвилл (штат Флорида). Как передает Арменпресс, об этом в среду информировала телекомпания CNN со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, во вторник вечером полицейские обнаружили мужчину и женщину с огнестрельными ранениями на складе Amazon, куда их вызвали проверить информацию о выстрелах. Как сообщил во время пресс-конференции представитель правоохранительных органов, женщина умерла на месте, мужчина был доставлен в больницу. На данный момент информации о его состоянии нет.

На складе также было обнаружено стрелковое оружие.

В настоящее время ведется расследование инцидента, полиция опрашивает свидетелей. По предварительной информации, обе жертвы являются сотрудниками Amazon и, вероятно, состояли в отношениях.


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