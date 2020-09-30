Первый излечившийся от ВИЧ пациент умер в США от рака

Американец Тимоти Рэй Браун, первый человек, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 13 лет назад, умер в США после рецидива ракового заболевания. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в его Facebook-аккаунте.

"С большим прискорбием я сообщаю, что Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15.10 рядом со мной и со своими друзьями", — написал его спутник жизни Тим Хёффген.

Браун, известный также как "берлинский пациент", в 2007 году перенес трансплантацию донорского костного мозга. Она проводилась для лечения онкозаболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию. С тех пор у Брауна не наблюдалось никаких признаков ВИЧ. В 2019 году лейкемия вернулась. Последнее время, как сообщали СМИ, Браун находился в хосписе в Калифорнии.

В марте 2020 года медики подтвердили второй случай излечения от ВИЧ. Газета New York Times писала, что излечившийся "лондонский пациент" — 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него диагностировали злокачественную лимфому Ходжкина. Ему так же, как и Брауну, провели трансплантацию донорского костного мозга.