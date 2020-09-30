Инспекторы МАГАТЭ посетили второй спорный объект в Иране

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила второй спорный объект в Иране, где агентство подозревало хранение незаявленного ядерного материала. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило в среду агентство Reuters.

"В рамках соглашения с Ираном о решении вопросов, касающихся гарантий безопасности указанных МАГАТЭ ядерных объектов, агентство на этой неделе получило дополнительный доступ к второму объекту в стране, где взяло пробы из объектов окружающей среды", - говорится в документе.

Первый объект инспекторы агентства посетили 4 сентября. Какие именно это объекты, не указывается.

Ранее МАГАТЭ в совместном заявлении с Ираном сообщило, что по итогам визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси в Тегеран обе стороны урегулировали вопрос доступа к двум спорным объектам и согласовали даты инспекций. Кроме того, МАГАТЭ заверило, что у него нет дополнительных вопросов и запросов к Ирану о доступе к другим объектам.