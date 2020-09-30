Армия обороны Арцаха поразила опорные пункты и боевую технику противника: видеоматериал

Армия обороны Арцаха атаковала опорные пункты и военную технику противника. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян, опубликовав видеоматериал.