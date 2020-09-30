Время в Ереване: 11:07:36,   30 Сентябрь

Армия обороны Арцаха поразила опорные пункты и боевую технику противника: видеоматериал

Армия обороны Арцаха поразила опорные пункты и боевую технику противника: видеоматериал

Армия обороны Арцаха атаковала опорные пункты и военную технику противника. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян, опубликовав видеоматериал.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации