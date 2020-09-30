Евросоюз оставил 10 стран в списке для открытия границ

Совет ЕС принял решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, США и Россия в этот список не входят. Об этом сообщил ТАСС в среду европейский дипломатический источник в Брюсселе.

"Был пересмотр списка, изменений никаких нет", - сказал он.

В перечень входят Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония. Китай остается включен в этот список "условно", то есть он соответствует всем эпидемиологическим критериям для возобновления пассажирского сообщения, однако сам границы с ЕС пока открывать не намерен. Таким образом, не выполняется базовый принцип взаимности, поэтому Совет ЕС пока также не разрешает своим гражданам поездки в КНР,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Первая версия так называемого белого списка была утверждена Советом ЕС 30 июня, в него вошли 14 стран плюс Китай. В середине июля Совет ЕС сократил перечень до 12 государств, исключив из него Сербию и Черногорию. 30 июля была принята третья редакция списка, из него был исключен Алжир, а 8 августа - четвертая, без Марокко. С тех пор этот документ не менялся.

Он носит рекомендательный характер, то есть государства ЕС могут по своему усмотрению открыть или не открывать границы с любыми странами из белого списка, но не должны возобновлять сообщение с отсутствующими в нем государствами. Список должен обновляться в среднем раз в две недели.