Вооруженные силы обеспечены необходимым количеством пищевых продуктов и других аксессуаров: МО

Министерство обороны Республики Армения сообщает, что на данный момент Вооруженные силы обеспечены необходимым количеством пищевых продуктов и других аксессуаров, и нет необходимости в какой-либо помощи.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Армении.

“Министерство обороны Армении выражает благодарность всем частным лицам и организациям, которые в последние дни собирали вещи и продукты питания для нужд Вооруженных сил.

На данный момент Вооруженные силы обеспечены необходимым количеством пищевых продуктов и других аксессуаров, и нет необходимости в какой-либо помощи. Однако, если будут граждане или организации, у которых будет такое желание, то помощь нужно организовывать систематизированно и адресно.

Уполномоченный орган по координации действий гуманитарного реагирования - Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.

Для вопросов и оказания другой гуманитарной помощи можете звонить координатору работ гуманитарного реагирования МЧС, заместителю директора СС МЧС, полковнику СС Армену Григоряну (+374 98 122442) или по круглосуточно действующему номеру 911.

Относительно предоставления лекарств, предметы первой помощи и других предметов, просим связываться с Министерством здравоохранения”.