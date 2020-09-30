Активность Турции в провокационных действиях Азербайджана не исходит из интересов Ирана

Исламская Республика Иран с первого же дня внимательно следит за обострением ситуации на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, и за активностью Турции в провокационных действиях Азербайджана. Она не исходит из интересов Ирана.

Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказала иранист Гоар Искандарян.

“Турция хочет иметь большее влияние на Кавказе, сокращая при этом влияние Ирана как на Кавказе, так и в регионе в целом. В этой связи мы видим обеспокоенность Ирана, которая еще больше усилилась, когда в результате действий Азербайджана на линии соприкосновения, ракеты упали на территорию Ирана, в связи с чем, Тегеран выразил свое недовольство. Поступало сообщение о БПЛА. Очевидно, что это было сделано для того, чтобы иметь возможность предотвратить экспансионистские амбиции Турции, показывая, что не только Турция находится в регионе, но и у Ирана есть свои интересы”, - представила Гоар Искандарян.

Иранский эксперт отметила, что Иран уделяет особое внимание деятельности Турции в направлении Нахичевани. По ее мнению, если Турция проявит большую активность в Нахичевани, мы увидим и адекватные шаги Ирана. Что касается реакции иранской прессы на обострение ситуации на линии соприкосновения Карабаха и Азербайджана, Гоар Искандарян отметила, что, в отличие от июльских событий, когда Азербайджан прибег к провокациям в направлении Тавуша, тогда в основном использовалась информацию из азербайджанской прессы, на этот раз картина иная. Иранская пресса более сбалансирована и использует как армянские, так и азербайджанские источники.

Гоар Искандарян отметила, что президент Турции регулярно в регионе создает проблемы. Говорятся, что, способствуя провокационным действиям Азербайджана, Турция пытается отвлечь внимание населения от падающей экономики. Турецкая лира просто рухнула, после того как Турция ввязалась в этот процесс, что ставит турецкие власти в довольно уязвимое положение.